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«Сегодня к нам приплывал скат». Жена Большунова показала фото с отдыха на Мальдивах

«Сегодня к нам приплывал скат». Жена Большунова показала фото с отдыха на Мальдивах
Лыжи / Другие 0

Российская лыжница Анна Жеребятьева опубликовала новую фотографию с отдыха на Мальдивах, куда они с мужем Александром Большуновым отправились сразу после свадьбы.

«Сегодня к нам приплывал скат. Кому-то даже удалось с ним поплавать», — написала Жеребятьева.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Жеребятьевой

После сезона-2020/2021 Жеребятьева объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».

«День, которого мы очень ждали». Жеребятьева показала новые фото со свадьбы с Большуновым
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