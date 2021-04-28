«День, которого мы очень ждали». Жеребятьева показала новые фото со свадьбы с Большуновым

Российская лыжница Анна Жеребятьева опубликовала новые фотографии со свадьбы с Александром Большуновым и поблагодарила за подготовку к празднику.

«Вот и прошёл наш день, которого мы очень ждали. Спасибо нашим родным и близким, что разделили с нами эти прекрасные и запоминающиеся мгновения нашей жизни. Ну и, конечно, хочется выразить огромную благодарность команде, которая создала нам этот весёлый праздник!» — написала Жеребятьева.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Жеребятьевой

После сезона-2020/2021 Жеребятьева объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.



Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».