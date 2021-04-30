Владимир Драчёв: если Вяльбе выберут депутатом, ей придётся уйти с поста президента ФЛГР

Бывший президент Союза биатлонистов России, депутат Госдумы Владимир Драчёв прокомментировал известие о намерении главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе принять участие в праймериз на выборы в Госдуму от «Единой России» в Ивановской области.

«Сейчас же принято решение, что депутаты и чиновники не имеют право возглавлять спортивные федерации. Если Вяльбе выберут, ей придётся уйти с поста президента федерации.



ВАДА приняло решение, что госчиновники не имеют право возглавлять общественные организации. В том числе спортивные федерации. Многие, кто был в их руководстве, сразу вышли. Вяльбе официально является президентом федерации. Она неофициально будет депутатом Госдумы? Совмещать не получится, – цитирует Драчёва „Спорт день за днём“.