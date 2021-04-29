Елена Вяльбе решила участвовать в выборах в Госдуму от «Единой России»

Глава Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе собралась участвовать в выборах в Госдуму от партии «Единая Россия». Она примет участие в праймериз на выборы в Госдуму от «Единой России» в Ивановской области. Об этом сообщается на сайте партии.
Вяльбе уже сдала необходимые для участия в праймериз документы в оргкомитет «Единой России». Праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Очередные выборы в Госдуму России состоятся 19 сентября 2021 года.
«Елена Вяльбе сейчас дополнительно проводит большую общественную работу, входит в состав Комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта, занимается вопросами поддержки и развития детского спорта, пропаганды здорового образа жизни.
Свои силы и огромный потенциал чемпионка решила попробовать в большой политике. На предварительном голосовании «Единой России» Елена Вяльбе будет избираться по партийному списку», — отмечается на сайте партии.
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