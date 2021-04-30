Александр Большунов: я главный соперник самому себе

Двукратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, чемпион мира в скиатлоне российский лыжник Александр Большунов рассказал, как строится тактика на гонку и кто является его главным мотиватором.
«Прежде всего мой соперник — это я сам. Я главный соперник самому себе, и если могу себя обыграть, то соперников обыграю на 100%. Если ты проиграл сопернику, то в первую очередь проиграл себе. Что касается тактики, придерживаться какой-то одной сложно, гонка всё время меняется и зависит не только от моего самочувствия, но и от работы лыж и самочувствия соперников. Вся тактика строится во время гонки.
Что случилось на финише марафона на чемпионате мира? Было продумано каждое движение — когда нужно делать ускорение, а когда нет. Но всё зависело от моего самочувствия и работы лыж. На первой паре, которой я бежал, было намного хуже, чем на второй. Мне пришлось потратить много сил, трасса не была просолена, лыжи у меня ехали на порядок хуже, чем у Йоханнеса. Перед большим километровым подъёмом я очень много проигрывал. За один спуск я проиграл порядка 30 позиций, и в каждый подъём мне приходилось «добирать» отставание. Это сыграло роль, были потрачены силы, которых в конце не хватило, чтобы сделать рывок. Ситуация и тактика менялись, пришлось делать ускорение на последних метрах. Траектория на спуске, прохождение и скорость были выбраны мною правильно, но мы коснулись с Йоханнесом, после чего палка у меня попала между ног и сломалась, мои надежды исчезли. Хотя я мог на равных бороться с Йоханнесом, даже на финише — после 50 километров», — приводит слова Большунова Regnum.
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