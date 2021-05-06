«Опухшее лицо, глаза-щёлочки». Юлия Ступак опубликовала новое фото

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», опубликовала новое фото в своём «инстаграме».
«Ну привет, опухшее лицо, глаза-щёлочки, простуды на губах, ну и, конечно же, натёртый от салфеток нос. Ну а что, как есть», — подписала фото спортсменка.
Фото: «Инстаграм» Юлии Ступак
Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Она является заслуженным мастером спорта России. Юлия вошла в состав сборной России на олимпийский сезон. Она будет готовиться в группе Маркуса Крамера. В эту группу также вошли: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова и Христина Мацокина.
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