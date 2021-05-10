Непряева показала фото из Санкт-Петербурга, жена Большунова отреагировала смайлами

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете российская лыжница Наталья Непряева в своём «инстаграме» опубликовала фотографию, сделанную в Санкт-Петербурге.
На пост Непряевой отреагировала лыжница Анна Жеребятьева, являющаяся женой Александра Большунова. Спортсменка в комментарии опубликовала несколько смайлов.
Фото: «Инстаграм» Натальи Непряевой
Непряева — двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 в скиатлоне и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете. В январе 2021 года она одержала победу в масс-старте на «Тур де Ски». Наталья является заслуженным мастером спорта России (2018).
После сезона-2020/2021 Жеребятьева объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.
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