«Моё сердце в его руках». Жена Большунова показала милое пляжное фото с Александром

Российская лыжница Анна Жеребятьева опубликовала новое фото с отдыха на Мальдивах, куда они вместе с мужем Александром Большуновым отправились сразу после свадьбы. Молодожёны сфотографировались на пляже.
«Моё сердце в его руках», — подписала снимок спортсменка.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Анны Жеребятьевой
После сезона-2020/2021 Жеребятьева объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.
Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».
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