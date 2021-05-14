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Джессика Диггинс сделала выпады и приседания с собакой на руках. Видео

Джессика Диггинс сделала выпады и приседания с собакой на руках. Видео
Лыжи / Другие 0

Американская лыжница Джессика Диггинс разместила новое видео на своей официальной странице в «Инстаграме». Спортсменка показала, как делает выпады и приседания, держа при этом на руках собаку.

«Лео то и дело извивался, чтобы лизнуть моё лицо. Признаюсь, это немного усложняло процесс тренировок. А вообще здорово уличить возможность провести несколько деньков в походе с семьёй и при этом продолжать тренироваться», — подписала видеозапись Джессика.

Джессика Диггинс сделала выпады и приседания с собакой на руках

29-летняя Диггинс — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, чемпионка мира 2013 года в командном спринте, обладательница Кубка мира в сезоне 2020/2021. На счету Джиссики также серебряные медали и бронза чемпионатов мира.

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