Джессика Диггинс сделала выпады и приседания с собакой на руках. Видео

Американская лыжница Джессика Диггинс разместила новое видео на своей официальной странице в «Инстаграме». Спортсменка показала, как делает выпады и приседания, держа при этом на руках собаку.

«Лео то и дело извивался, чтобы лизнуть моё лицо. Признаюсь, это немного усложняло процесс тренировок. А вообще здорово уличить возможность провести несколько деньков в походе с семьёй и при этом продолжать тренироваться», — подписала видеозапись Джессика.

Джессика Диггинс сделала выпады и приседания с собакой на руках

29-летняя Диггинс — олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, чемпионка мира 2013 года в командном спринте, обладательница Кубка мира в сезоне 2020/2021. На счету Джиссики также серебряные медали и бронза чемпионатов мира.