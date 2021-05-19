Йоханнес Клебо прокомментировал возможные изменения в правилах контактной борьбы в гонках

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо прокомментировал возможные изменения в правилах контактной борьбы, которые могут вступить в силу начиная с сезона-2021/2022. Ранее о том, что правила могут изменить, сообщил рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере.
Напомним, на ЧМ-2021 в Оберстдорфе Клебо стал участником скандального инцидента на финише марафона. Норвежец первым пересёк финиш, но его дисквалифицировали за создание помехи Александру Большунову. Золото досталось другому норвежцу, Эмилю Иверсену, финишировавшему вторым, а серебро — Большунову, занявшему третье место на дистанции.
«Считаю начатый процесс позитивным. Мы как спортсмены также имеем право на правовые гарантии. Важно иметь законы и правила, отвечающие требованиям, идущие в ногу со временем и ситуациями, которые возникают или могут возникнуть. Давно пора было этому случиться. Важно, чтобы свод правил соответствовал развитию спорта, возможным спорным ситуациям и сочетался с юридическими нормами.
Мне не хотелось бы углубляться в детали. Со своей позиции я вижу отдельные слабые места. Я сообщил свою точку зрения FIS на встрече», — приводит слова Клебо NRK.
«Многие считают, что, возможно, лидирующему в гонке не нужно давать столько преимуществ, как сейчас. Вопрос в том, существуют ли альтернативные решения. Дискуссия была интересной и полезной для всех», — добавил глава комитета FIS по лыжным гонкам, трёхкратный олимпийский чемпион Вегард Ульванг.
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