Клебо: я хочу поучаствовать в смешанной эстафете
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что хочет принять участие в смешанных эстафетах, которые впервые пройдут в будущем сезоне на Кубке мира.
«Смешанные виды очень позитивно принимаются в биатлоне, так что я не вижу причин, что в лыжных гонках что-то пойдет не так. Мне кажется, это будет захватывающе. Хорошо, что FIS рассматривает возможные перемены. Мне хочется бегать гонки, поучаствовать в смешанной эстафете – ради этого я тренируюсь. Нужно позаботиться о том, чтобы это вписывалось в планы, но в принципе было бы здорово», — приводит слова Клебо портал Adressa.
Клебо — норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
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