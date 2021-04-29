«Это вызывает смех». Российские подписчики атаковали норвежца, победившего Большунова

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, признанный победителем марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе после дисквалификации соотечественника Йоханнеса Клебо, заявил о том, что российские пользователи соцсетей завалили его гневными сообщениями. Таким образом воздействовать на Иверсена вряд ли возможно: за прошедший сезон он столько наговорил в адрес России и Александра Большунова, что уже, видимо, привык к любым сообщениям. Кто он такой и что говорил?
«Ни за что не поверю, что у Большунова была температура 40»
Норвежцу уже 29 лет, а его дебют на Кубке мира состоялся восемь лет назад. Тренеры сразу увидели в нём потенциал и ставили на гонки любого типа. Эмиль был неплох и в спринте, и в дистанционных гонках. Довольно быстро Иверсен стал практически незаменимым участником эстафеты и выигрывал золотые медали чемпионатов мира.
Он постоянно мелькает на подиуме, всегда высоко в общем зачёте Кубка мира. Только вот с Олимпиадами пока не задаётся. Его лучший результат – лишь восьмое место. К сожалению для него, на эстафету в Пхёнчхане-2018 Эмиля не поставили. Что, впрочем, не помешало ему усомниться в результатах Александра Большунова, который выиграл в Южной Корее четыре медали, несмотря на перенесённую незадолго до этого болезнь.
«Ни за что не поверю. Если у него была температура 40 и он лежал в больнице, то не был бы здесь в такой форме. Предположу, что он был дома и тренировался изо всех сил. Это впечатляюще – лежать неделю с температурой 40, а потом приехать и так выступить».
«Мы просто ссым на Россию и всех остальных»
Пик высказываний о России у Эмиля пришёлся на сезон-2020/21. Судя по всему, сказалось долгое отсутствие гонок. Дело в том, что сборная Норвегии пропустила часть сезона из-за боязни заразиться коронавирусом. Но надо отдать им должное: после возвращения норвежцы были очень сильны, и после одной из побед Иверсен не выбирал выражений.
«Россия всех громила, а сейчас вернулись мы. Четыре хороших этапа – и мы просто ссым на Россию и всех остальных».
«Большунову должно быть стыдно»
А потом была история со столкновением Большунова и финского лыжника Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Тогда финн жёстко вытолкнул россиянина с траектории, после чего Александр резко отмахнулся палкой от соперника, а затем въехал в сборную Финляндии у финишной черты. Результат России был аннулирован, а сам Большунов получил условную дисквалификацию на дальнейшие гонки. Иверсен был тут как тут.
«Такое я видел только на вечеринках дома, в Мерокере. Но на лыжных трассах я не припомню. Большунову должно быть стыдно».
«Большунов пугает всех в пелетоне»
На чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе норвежец продолжил свои яркие высказывания. Конечно, большая часть из них приходилась на лидера сборной России Большунова. Иверсену не слишком импонировала манера ведения гонки в исполнении Александра.
«Большунов намеренно оттесняет всех в гонках. Он пугает в пелотоне. Клебо ведёт себя по-доброму, чего не скажешь об этом русском».
Естественно, Эмиль не стал сочувствовать лидеру сборной России, который после финиша марафона не сдержал слёз.
«Как я понял, русские фанаты не желают мне победы»
Всё это не могло остаться незамеченным со стороны российских фанатов лыжного спорта. Эмиль получил немало сообщений в своих социальных сетях. Далеко не все из них были приятными. Норвежца просто атаковали российские подписчики. Однако, судя по реакции Иверсена, его это не слишком беспокоит.
«Меня называли астматиком и педофилом. Немало русских считает, что результаты куплены королём Норвегии. В России много разных фанов. Они патриоты. Как я понял, мне не желают победы. У меня это вызывает только смех».
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