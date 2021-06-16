«Тамада кому нужна?» Юлия Ступак показала тренировку на модном тренажёре

Российская лыжница Юлия Ступак показала тренировку с использованием TRX-петлей. Новый фитнес-снаряд укреплён на потолке тренажёрного зала, где проводит тренировки национальная команда.
«Тамада кому нужна? Я организую вам незабываемый праздник, вы только предоставьте мне trx.
P.S. Вы заметили, как на заднем плане Александр Бессмертных выполняет упражнение «на броне»? — подписала видео на своей странице в «Инстаграме» Ступак.
Видео можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».
Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.
TRX — это два специальных ремня или резиновых кольца, которые крепятся к горизонтальной основе. На концах эти петли имеют специальные рукоятки, при помощи которых за них можно держаться или закрепить также стопы.
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