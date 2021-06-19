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Марит Бьорген заменила Петтера Нортуга в роли ведущей телешоу «Битва стран»

Марит Бьорген заменила Петтера Нортуга в роли ведущей телешоу «Битва стран»
Яна Метлёва
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Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген дебютирует в роли телеведущей. Она заменит соотечественника Петтера Нортуга в роли ведущего популярного норвежского телешоу «Битва стран». Её напарником станет легендарный шведский лыжник, четырёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Андерс Гунде Сван.

Замена Нортуга оказалась неслучайна. Перед началом второго сезона он попал под следствие за опасное вождение и хранение наркотиков, после чего записи программы были отредактированы с целью минимизации его появления на экране.

«Битва стран» — это программа, где известные шведские и норвежские спортсмены борются в различных состязаниях: как командных, так и индивидуальных. Шоу выходило два сезона, в первом победу одержала Норвегия, во втором – Швеция.

Съёмки третьего сезона пройдут летом. Ранее сообщалось, что одним из участников проекта станет лидер сборной Норвегии по биатлону – Йоханнес Бё.

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