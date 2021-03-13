Король лыж избежал тюрьмы за наркотики. Наказание Нортуга вообще оказалось довольно мягким

На норвежца даже электронный браслет не станут надевать. Да и на лыжах Петтер сможет бегать, сколько угодно.

Единственный в истории двукратный обладатель неофициального звания короля лыж норвежец Петтер Нортуг избежал реального тюремного заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения. Его адвокаты отработали каждый евро, и в итоге наказание вообще оказалось довольно мягким: вместо тюрьмы – палата высокого стандарта в специализированной клинике. Ни запертых дверей, ни электронных браслетов.

Скандальный Король лыж из Норвегии сядет в тюрьму. Как же Нортуг до этого докатился? За решётку он отправится не впервые: после Олимпиады в Сочи он уже сидел за пьяное ДТП.

К следующему зимнему сезону Нортуг закончит своё пребывание в клинике и без всяких ограничений сможет поддерживать Йоханнеса Клебо в борьбе с Александром Большуновым.



Нортуг получил тюремный срок за проделки в августе прошлого года. Петтер был шоуменом на трассе и остаётся им в обычной жизни. В конце лета 2020 года Нортуг вваливал по дороге со скоростью свыше 200 км/ч и снимал ролик об этом на телефон. Выложить своё творчество в социальные сети он не успел, но и удалить с гаджета – тоже.



Полицейские, остановившие лыжника за огромное превышение скорости, не удовлетворились его ответами. Что-то в поведении спортсмена показалось им подозрительным, и они напросились к Нортугу в гости. Там и нашли кокаин и таблетки, содержащие наркотические вещества. Конечно, Петтер заявил, что всё это – для личного употребления.

«Русские терпеть не могут проигрывать». Легендарный Нортуг – откровенно о лыжных гонках Скандальный чемпион из Норвегии ставит себя выше Большунова, не представляет мировой спорт без России и рассуждает о препаратах от астмы.

Дело лыжника было направлено в суд, который решил, что за семь месяцев тюремного заключения Нортуг осознает свою неправоту и встанет на путь исправления. Приговор был оглашён ещё в декабре 2020 года. Планировалось, что отбывать срок Петтер начнёт в конце марта – начале апреля в тюрьме, но юристы спортсмена подали просьбу о замене исправительного учреждения.



Норвежская исправительная служба удовлетворила просьбу. Нортуг будет отбывать срок не в тюрьме, а в клинике по реабилитации от наркотической зависимости в губернии Телемарк.



«Это похоже на пребывание в тюрьме открытого типа со строгими правилами, которые также включают лечение от наркозависимости», – описывает заведение норвежское издание VG. Пациентам предлагаются «отдельные палаты высокого стандарта с собственной ванной



комнатой», а также «прекрасные возможности прогулок на свежем воздухе как в летнее, так и в зимнее время». Даже на лыжах можно бегать сколько угодно.

Стало известно, в каких условиях будет отбывать срок чемпион ОИ Петтер Нортуг

Ни закрытых дверей. Ни электронных браслетов. При хорошем поведении Нортуга вылечат за три-четыре месяца, так что к началу следующего лыжного сезона он будет совершенно свободен. Пребывание в палате высокого стандартна для великого лыжника начнётся в первых числах апреля, так что свой любимый Югорский марафон он пропустит.



В принципе, Петтер и с августа чувствовал себя достаточно свободно, хотя и был несколько ограничен в перемещениях. Выложил ролик о купании в проруби, напомнил о своих издевательствах над шведами в эстафете на чемпионате мира-2021 в Хольменколлене.

На том чемпионате Нортуг не только в эстафете феерил, но и стал первым и пока единственным лыжником в истории, дважды получившим звание короля лыж. Он и в 2009-м в Либереце, и на домашнем чемпионате мира выигрывал гонки на 30 и 50 км.



Нортуг, кстати, поддержал Клебо после дисквалификации в марафоне в Оберстдорфе, написав в комментарии к посту Йоханнеса в «инстаграме»: «Несмотря на исход, ты останешься победителем». Теперь слов поддержки он, наверное, ждёт в свой адрес.