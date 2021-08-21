Спицов и Червоткин рассказали о самочувствии после завала на лыжероллерном масс-старте

Российские лыжники Денис Спицов и Алексей Червоткин, попавшие в завал на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя, прокомментировали своё состояние в «сториз» в «Инстаграме».

Сториз доступна на странице Дениса Спицова в «Инстаграме».

«Друзья, всё в порядке. Не переживайте», — написал Спицов.

Также о самочувствии высказался второй пострадавший российский лыжник — Алексей Червоткин.

Сториз доступна на странице Алексея Червоткина в «Инстаграме».

«Всё в порядке, спасибо всем за поддержку», — написал Червоткин.

Отметим, что Спицов и Червоткин не смогли финишировать в масс-старте.

Этап Кубка мира по лыжероллерам в Отепя стартовал 20 августа. Соревнования по коньковому спринту состоялись в первый день соревнований, масс-старты свободным стилем на 26 км завершатся сегодня, 21 августа, а гонки с раздельного старта классикой на 10/15 км состоятся завтра, 22 августа.