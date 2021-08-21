Сборная России по лыжным гонкам вакцинируется от ковида. Изначально Вяльбе была против

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о процессе вакцинации спортсменов команды. Он не стал называть имена ещё не привившихся лыжников.

«В сборной России большинство спортсменов уже вакцинировалось: некоторые даже получили вторую дозу. Думаю, что перед сезоном вакцинацию пройдут все. Кто ещё не прививался? Фамилии называть не буду — это дело каждого человека», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила против вакцинации российских лыжников. Она заявила, что не стала бы экспериментировать над спортсменами.

Новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует в финском городе-курорте Рука 27 ноября 2021 года и завершится финалом Кубка мира в Тюмени 18–20 марта 2022 года. Состязания пройдут в 14 городах.