В сборной России возмущены действиями итальянского лыжника, сбившего Спицова и Червоткина

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал инцидент, который произошёл во время мужского масс-старта на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

«Вы всё сами видели: случился жуткий завал. Наши ребята очень сильно ободрали кожу: у Спицова потёртости на спине, ягодицах и в области коленного сустава. Червоткин достаточно сильно приземлился на ягодицы, но пока не образовалась так называемая корка. Но мы знаем, что такие травмы — при образовании корки — не позволят тренироваться в полную силу. Полученные повреждения всё равно будут мешать.



Действия итальянского спортсмена не поддаются никакой логике. Спортсмены ехали друг за другом: Спицов даже придерживал палку впереди идущего лыжника… Беччис почему-то решил врезаться как раз в них, заодно зацепил Червоткина. Всё это произошло на большой скорости – около 60 км/ч. После гонки итальянец сказал, будто подумал, что поместится — не поместился», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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