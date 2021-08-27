Йоханнес Клебо планирует пробежать все шесть гонок на Олимпиаде-2022 в Пекине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил о желании пробежать все шесть гонок на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

На Олимпиаде, в отличие от чемпионатов мира, мужская лыжегоночная программа занимает 14 дней — старты пройдут с воскресенья, 6 февраля, до субботы, 19-го. Но лыжный стадион в Китае расположен на высоте 1800 м, а у Клебо не много опыта горных стартов.



«Безусловно, это было бы круто, но не знаю, получится ли из-за высоты. Там нужно больше времени на восстановление. Но всё возможно. Я хочу пробежать как можно больше гонок, не знаю, получится ли, но было бы классно», — приводит слова Клебо VG.

Клебо не первый норвежец, желающий пробежать все шесть стартов на Играх. В 2010 году во всех шести олимпийских гонках в Ванкувере стартовал Петтер Нортуг, завоевавший два золота, одно серебро и одну бронзу. Клебо подчёркивает, что в его планах именно шесть гонок, а не шесть медалей или побед, он не сомневается, что физически сможет завершить турнир марафоном, проведя перед этим пять стартов.



Но если всё же высота не позволит ему осуществить задуманное, то он попытается пробежать все гонки на ЧМ-2023 в Планице.