Ретивых: надеюсь, зимой совместные тренировки с итальянцами мне многое дадут

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал о совместных тренировках с итальянцами Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани.

«Для меня это новый опыт – тренироваться вместе с итальянцами. Это хорошо для меня. Думаю, для Пеллегрино и де Фабиани это тоже хорошо. Я знаю, что Федерико – один из лучших в мире, всегда сражается с Йоханнесом Клэбо, выигрывал спринтерские Кубки мира. Так что иметь возможность тренироваться вместе — это замечательно.

Если ты хочешь становиться лучше, то тебе нужно тренироваться с сильными спортсменами. Это первое правило. Если хочешь продвинуться со своими результатами. Мне кажется, это первый случай, когда лыжники из разных стран так много тренируются вместе. Надеюсь, что зимой мне это многое даст. На тренировках мы смотрим друг на друга и учимся вместе. Я знаю этих ребят десять лет, мы как семья. Ждём наших совместных результатов. Поможет ли это нам победить норвежцев? Надеюсь на это», — приводит слова Ретивых youtube-канал Fondo Italia.

Глеб Ретивых входит в группу тренера сборной России Маркуса Крамера. В группу также включены: Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артём Мальцев, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина. Вместе с группой Крамера к сезону готовятся итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани и представительница Австрии Тереза Штадлобер.

