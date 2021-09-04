Ступак и Пеллегрино победили в спринте на чемпионате Италии по лыжероллерам

Российская лыжница Юлия Ступак и итальянец Федерико Пеллегрино первенствовали в спринтерских гонках на открытом чемпионате Италии по лыжероллерам.

Лыжероллеры. Открытый чемпионат Италии. Форни-Авольтри

Спринт. Женщины

1. Юлия Ступак (Россия)

2. Катерина Ганц (Италия)

3. Федерика Санфилиппо (Италия)

Спринт. Мужчины

1. Федерико Пеллегрино (Италия)

2. Глеб Ретивых (Россия)

3. Маттео Танель (Италия)

Итальянцы Пеллегрино и Франческо де Фабиани, а также Тереза Штадлобер из Австрии готовятся к новому сезону в одной группе со Ступак под руководством тренера Маркуса Крамера.



Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.

Пеллегрино — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпион мира 2017 года в личном спринте. Двукратный обладатель Кубка мира в зачёте спринтерских гонок.