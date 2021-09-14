Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Возможно, Эмиль завидует». Чемпионка ОИ Лундбю ответила на критику со стороны Иверсена

«Возможно, Эмиль завидует». Чемпионка ОИ Лундбю ответила на критику со стороны Иверсена
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в прыжках на лыжах с трамплина, двукратная чемпионка мира, норвежка Марен Лундбю отреагировала на критику со стороны соотечественника, четырёхкратного чемпиона мира по лыжным гонкам Эмиля Иверсена. Марен приняла решение участвовать в проекте «Танцы со звёздами», Иверсен назвал такой поступок непрофессиональным.

«Я могу понять критический настрой, но только я могу знать, что нужно делать, чтобы быть лучшей в прыжках на лыжах с трамплина. Поэтому в этом году я делаю то, что делаю.

Возможно, Эмиль завидует, что его не пригласили участвовать, но я не знаю. Могу пригласить его на танцевальную репетицию и чашечку кофе, если он захочет услышать больше. Надеюсь получить положительный ответ», — приводит слова Лундбю NRK.

Новость по теме
Эмиль Иверсен раскритиковал олимпийскую чемпионку за участие в «Танцах со звёздами»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021