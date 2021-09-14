«Возможно, Эмиль завидует». Чемпионка ОИ Лундбю ответила на критику со стороны Иверсена

Олимпийская чемпионка 2018 года в прыжках на лыжах с трамплина, двукратная чемпионка мира, норвежка Марен Лундбю отреагировала на критику со стороны соотечественника, четырёхкратного чемпиона мира по лыжным гонкам Эмиля Иверсена. Марен приняла решение участвовать в проекте «Танцы со звёздами», Иверсен назвал такой поступок непрофессиональным.

«Я могу понять критический настрой, но только я могу знать, что нужно делать, чтобы быть лучшей в прыжках на лыжах с трамплина. Поэтому в этом году я делаю то, что делаю.

Возможно, Эмиль завидует, что его не пригласили участвовать, но я не знаю. Могу пригласить его на танцевальную репетицию и чашечку кофе, если он захочет услышать больше. Надеюсь получить положительный ответ», — приводит слова Лундбю NRK.