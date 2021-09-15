Юлия Ступак выиграла всероссийские соревнования по лыжероллерам в спринте
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Российская лыжница, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Юлия Ступак выиграла всероссийские соревнования по лыжероллерам в женском спринте.
Юлия Ступак, представляющая Республику Коми, финишировала первой, показав время 3:48.19. Второе место заняла Татьяна Сорина (+0.60), представляющая Тюмень. Замкнула тройку лидеров Анастасия Фалеева (+0.81) из Санкт-Петербурга.
Далее расположились Наталья Мекрюкова (Тюмень), Екатерина Евтягина (Москва), Вероника Степанова (Камчатка).
Соревнования проходят в Тюмени.
26-летняя Юлия Ступак является двукратным бронзовым призёром зимних Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане (Корея) в спринте и эстафете, трёхкратным призёром чемпионатов мира, а также заслуженным мастером спорта России.
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