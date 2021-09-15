Александр Большунов выступит на чемпионате мира по лыжероллерам
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Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, российский лыжник Александр Большунов примет участие в чемпионате мира по лыжероллерам. Об этом сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, в чью группу входит Большунов.
«На чемпионате мира по лыжероллерам выступят восемь спортсменов из моей группы. Это Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Анна Грухвина и Мария Истомина», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Чемпионат мира по лыжероллерам пройдёт с 16 по 19 сентября. 16 сентября будут разыграны медали в гонках с раздельным стартом, 17 сентября пройдут состязания в личном спринте, 18-го — в командном. Завершится турнир гонками с общего старта.
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