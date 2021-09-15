Вяльбе объяснила, почему Устюгов и Ретивых пропускают соревнования в Тюмени

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила отсутствие Сергея Устюгова и Глеба Ретивых на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам, которые проходят в Тюмени.
«Группа Бородавко готовится к Олимпиаде через летний чемпионат мира по лыжероллерам, который начнётся завтра в Италии. Все остальные здесь, в Тюмени.
Устюгов, к сожалению, три дня назад почувствовал себя не очень хорошо и тоже не приехал. А Ретивых не приехал, потому что долго добирался до Москвы. Говорит, что очень устал.
В целом здесь хорошие соревнования. Мне понравилось, что все боролись. Борьба была как у мужиков, так и у женщин. Порадовались, что никто сюрпризов не преподнёс. Знаем всех, кто был в шестёрке», — сказала Вяльбе на YouTube-канале «На лыжи».
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