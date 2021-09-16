Александр Большунов пропустит гонку на ЧМ по лыжероллерам из-за недомогания

Двукратный обладатель Кубка мира, чемпион мира Александр Большунов пропустит коньковую гонку с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Об этом сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

«У Большунова воспалилась десна. Они с Юрием Бородавко приняли решение не стартовать», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Вопрос участия Большунова в остальных гонках на чемпионате мира пока открыт.

Чемпионат мира по лыжероллерам проходит с 16 по 19 сентября. 16 сентября будут разыграны медали в гонках с раздельным стартом, 17 сентября пройдут соревнования в личном спринте, 18-го — в командном. Завершится турнир гонками с общего старта.