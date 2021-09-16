Артём Мальцев: конкуренция в сборной России мотивирует, помогает добиваться результатов

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете российский лыжник Артём Мальцев рассказал о тренировках с итальянцами в группе Крамера, а также о конкуренции в сборной.

«В прошлом сезоне я добился большого прогресса, и это подтолкнуло меня тренироваться ещё больше этим летом, потому что олимпийский сезон не за горами. Думаю, в следующем сезоне смогу выступить ещё лучше. Завоёванные подиумы помогут мне, потому что победные эмоции хочется пережить заново.

Тренироваться в одной группе с итальянцами? Это хороший опыт. В прошлом мы уже несколько раз встречались и знали, что это очень сильные спортсмены. Сейчас мы тренируемся вместе. Думаю, что это очень хорошо, что в группе есть Пеллегрино, с которым можно совершенствовать спринт, и де Фабиани, который очень конкурентоспособен на дистанции. Мы хорошая команда, и в следующем сезоне будем бороться за подиумы. Сейчас мы дружим, но на зимних соревнованиях будем бороться (смеётся).

Конкуренция в сборной за место в олимпийской эстафете? Об эстафете говорить непросто, ведь у нас в сборной России большая конкуренция, и все спортсмены стремятся попасть в олимпийский квартет, не забывая при этом, что уже попасть на Олимпиаду непросто. Однако всё возможно, так как на Играх есть много факторов, которые могут повлиять на результат, в том числе стресс, который сильно отличается от обычных гонок.

Каждый сезон за место в сборной России нужно бороться уже в ноябре, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира. Конкуренция велика. В этом году попасть в олимпийскую сборную будет ещё сложнее, потому что в Пекине у нас будет всего восемь мест для мужчин. Это подталкивает меня тренироваться ещё больше. Конкуренция мотивирует, помогает добиваться результатов», — приводит слова Мальцева Fondo Italia.