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Елена Вяльбе: у норвежцев есть по большому счёту один лидер, а дальше — серьёзная пропасть

Елена Вяльбе: у норвежцев есть по большому счёту один лидер, а дальше — серьёзная пропасть
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, есть ли у сборной Норвегии по лыжам свои секреты, как у биатлонистов.

«Не знаю насчёт секретов, но согласитесь, что в лыжных гонках в Норвегии есть по большому счёту один лидер, а дальше достаточно серьёзная пропасть. У женщин так вообще пропасть-пропасть.

Терезе Йохауг вообще стоит обособленно от всего мирового лыжного спорта. А что касается ребят… Я иногда думаю, что у норвежцев, наверное, более правильный подход к тому, как готовить команду к чемпионату мира или к Олимпийским играм. В том смысле, что они каждого спортсмена отдельно на одну гонку готовят. Да, у них тоже есть лидер — Йоханнес Клебо. Уверена, что он имеет право выбирать, в каких гонках будет стартовать, а какие пропустит», — приводит слова Вяльбе RT.

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