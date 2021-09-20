Вяльбе рассказала, что заставило Большунова убежать от болельщиков на Олимпиаде-2018

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что заставило лидера сборной России Александра Большунова отбежать от болельщиков на Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане.

«У меня, получается, ребята и девчонки едут второй раз на Олимпийские игры — и второй раз без флага и без гимна. Четыре года назад нам было очень тяжело. Постоянно приходилось держать в голове: не дай бог какие-то зрители подойдут с флагом, не дай бог последуют санкции. Это страшно выматывало. Был момент, когда в Пхёнчхане к нам подошли болельщики, которых я знала лично. У них был с собой флаг, и мы пошли с этим флагом к ребятам. Так Большунов от нас просто бежал. Потом согласился сфотографироваться, но лишь после того как я дала слово, что эта фотография никогда в жизни не выйдет за рамки личного телефона. И всё равно было видно, как он напряжён. Сейчас, конечно, все уже более адаптированы к подобной ситуации, но мне за ребят, честно, очень обидно. Не знаю, как правильно сказать, мне кажется, мы реально другие. Мы менее избалованные, более дисциплинированные. В нас больше патриотизма, что ли. И получается, что у этих молодых ребят на протяжении уже нескольких лет пытаются отнять веру в свою страну, любовь к своей стране. Всё равно не отнимут, но на самом деле обидно», — приводит слова Вяльбе RT.