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Вяльбе рассказала, кто из российских лыжников находится подвешенном состоянии перед Играми

Вяльбе рассказала, кто из российских лыжников находится подвешенном состоянии перед Играми
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, кто из российских лыжников может не войти в состав национальной команды на Олимпийские игры – 2022 в Пекине и объяснила, по какой причине.

«Понимаем, что в самом подвешенном состоянии может находиться Глеб Ретивых, которому два года подряд повезло. Давайте будем честны. Он попал в спринтерскую эстафету на двух чемпионатах мира, когда отказывался и не бежал из-за травмы Устюгов. Сейчас мы понимаем, что многие команды будут ставить одного спринтера и одного дистанционщика или двух универсалов. И мы тоже все эти варианты просматриваем. У нас универсалы будут иметь приоритет», — сказала Вяльбе в интервью YouTube-каналу «На лыжи!»

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