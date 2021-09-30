Елена Вяльбе рассказала об отборе лыжников на Олимпийские игры

Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, как будет проходить отбор российских лыжников на Олимпийские игры – 2022 в Пекине.

«Каждому спортсмену ещё нужно отобраться на Олимпийские игры. Отбор будет проводиться через этапы Кубка мира. Мы считаем, что это абсолютно оправданный отбор, когда люди не готовятся к одному конкретному старту, а потом приезжают на Олимпийские игры или чемпионат мира и показывают совсем не тот результат, который от него ожидает команда.



Безусловно, контуры состава видим. У нас есть лидеры как у мужчин, так и женщин. Я понимаю, что Большунов, Устюгов, Червоткин, Спицов, Якимушкин, Мельниченко — это основа. Я кого-то не назвала, но не надо думать, что они точно не попадут на Олимпийские игры. Для всех, кто готовится со сборной, двери на Олимпиаду открыты. Всё будет зависеть от их результата.



У женщин три-четыре лидера. Безусловно, это Непряева, Ступак, Сорина. Кирпиченко тоже уже стала лидером. Никто не говорит, что они уже попали на Олимпийские игры. Они никуда ещё не попали. Отбор для всех одинаковый. Будем надеяться, что всё сложится. Хотя меня настораживает травма Сориной. Думаю, ребята зря сразу не сделали операцию. Можно было сейчас спокойно тренироваться.

Чёткие критерии отбора будут утверждены осенью на президиуме. Все тренеры их знают. Там ничего особенного. Есть определённые гонки, максимально близкие к дистанциям на Олимпийских играх. Только таким образом, на этих гонках лыжники будут отбираться. Безусловно, будут прописаны победы, первые три места, первые шесть мест. До 15-го места есть разные вариации попадания на Олимпийские игры. Последнее место в команде — по решению тренерского совета. Если будут равные очки у спринтера и дистанционщика, то мы возьмём дистанционщика. Мы учли, что там довольно длинный спринт, очень тяжёлые круги. Все заостряют внимание на том, что трасса очень сложная», — сказала Вяльбе в интервью YouTube-каналу «На лыжи!»