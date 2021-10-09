Иверсен извинился перед Лундбю, которая в слезах рассказала о своём лишнем весе

Четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен принёс извинения олимпийской чемпионке Марен Лундбю, которая приняла решение пропустить Игры в Пекине из-за лишнего веса. Ранее Иверсен раскритиковал участие располневшей спортсменки в танцевальном шоу.

«Я всю жизнь мечтаю научиться думать прежде, чем говорить. Это не всегда хорошо. Но, конечно, сейчас ситуация иная, и я прошу прощения за то, что сказал.

Самое главное, конечно, для неё — позаботиться о себе. Я также стараюсь быть образцом для подражания. Когда ты известный спортсмен, это важно. Я считаю, что то, как Марен решает свои проблемы, достойно настоящего уважения. Она отличный образец для подражания, и я продолжаю болеть за неё в танцевальном шоу», — приводит слова Иверсена NRK.