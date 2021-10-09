Олимпийская чемпионка Лундбю в слезах объявила о пропуске Игр в Пекине из-за лишнего веса

Олимпийская чемпионка 2018 года по прыжкам с трамплина Марен Лундбю заявила, что пропустит предстоящие Игры в Пекине (Китай).



«В таком виде спорта, как прыжки с трамплина, предъявляется немало экстремальных требований. Вес — одно из них и для меня это очень тяжело. Думаю, что моё решение является правильным — стараюсь сделать максимум для того, чтобы позаботиться о своём деле, а не пойти кратчайшим путём с риском для здоровья. Намерена поступать таким образом и в дальнейшем.



В последнее время моё тело стало несколько другим, и причины у этого исключительно естественные. Сейчас я не готова чем-то жертвовать ради выступления на Олимпиаде в Пекине. Предпочитаю длительную карьеру, поэтому и принимаю такое решение. Я очень люблю и хочу прыгать с трамплина, но в ближайшее время этого не случится», — цитирует 27-летнюю спортсменку NRK.



Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.