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Фрида Карлссон: сейчас Йохауг сидит на троне, но мы не хотим, чтоб ей там было комфортно

Фрида Карлссон: сейчас Йохауг сидит на троне, но мы не хотим, чтоб ей там было комфортно
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Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о подготовке к олимпийскому сезону-2021/2022.

«Этим летом я тренировалась очень хорошо. Всё прошло отлично. Оглядываясь на это сейчас, даже могу сказать, что мне стоило брать побольше выходных. Подумаю об этом в следующем году. Я умею работать на полную мощность, но иногда нужно сбавлять обороты, выделять себе больше времени на отдых. У меня был чёткий индивидуальный план, я соблюдала его и получила желаемое. Я провела тренировки, которые помогут мне проще акклиматизироваться на высоте. Сейчас я гораздо тщательнее отслеживаю показатели своего здоровья: сон, частоту сердцебиения, уровень лактата в крови. Впоследствии благодаря этому мне будет проще перестраиваться», — приводит слова Карлссон Langrenn.

Также шведка ответила, как относится к титулованной норвежской лыжнице Терезе Йохауг.

«Моя задача – саморазвитие. Я не могу повлиять на то, что она делает. Сейчас она сидит на троне, но мы не хотим, чтобы ей там было комфортно. Мы всегда будем рядом и будем пытаться пользоваться её слабостями», — сказала Фрида.

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