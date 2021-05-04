В Швеции назвали шесть лыжников, гарантировавших себе участие в Олимпийских играх — 2022

Олимпийский комитет Швеции сообщил имена лыжников, гарантировавших себе участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Ими стали Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Линн Сван, Йонна Сундлинг, Оскар Свенссон и Йенс Бурман.
Отметим, что в предварительный состав национальной команды Швеции не вошли двукратная чемпионка мира Майя Далквист и трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира Шарлотт Калла.
Карлссон, являющаяся близкой подругой Далквист, прокомментировала её отсутствие.
«Майя очень настроена на то, чтобы поехать на Олимпиаду. Она лучше всего чувствует трассу и уже давно ведёт подготовку к Играм. Считаю ли я, что Майя получит олимпийский билет немного позже? Я в этом не сомневаюсь», — приводит слова Карлссон Expressen.
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