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Максим Вылегжанин оценил шансы Йоханнеса Клебо пробежать все гонки на Олимпиаде-2022

Максим Вылегжанин оценил шансы Йоханнеса Клебо пробежать все гонки на Олимпиаде-2022
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Президент федерации лыжных гонок Удмуртии, трёхкратный вице-чемпион Олимпиады-2014 и чемпион мира — 2015 в скиатлоне Максим Вылегжанин рассказал, как относится к заявлению норвежца Йоханнеса Клебо про желание выступить в каждой гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Верю ли я, что Клебо пробежит все гонки на Олимпиаде? А почему нет? Но он же стартовал на чемпионате мира во всех гонках? Если его привезут до финиша, то там он и покажет свой знаменитый спринт, это его коронка. Если не привезут — отстанет. Петтер Нортуг так же бегал свои гонки. Если вспомнить дуатлон, Клебо не выдержал до финиша и бросил бороться. А 50 км он доехал вместе с Иверсеном и Большуновым и победил бы, не случись дисквалификации. Поэтому и на Играх, как мне кажется, он будет выходить на гонку, не думая о том, чтобы от всех убежать», — приводит слова Вылегжанина RT.

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