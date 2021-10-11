Максим Вылегжанин оценил шансы Йоханнеса Клебо пробежать все гонки на Олимпиаде-2022

Президент федерации лыжных гонок Удмуртии, трёхкратный вице-чемпион Олимпиады-2014 и чемпион мира — 2015 в скиатлоне Максим Вылегжанин рассказал, как относится к заявлению норвежца Йоханнеса Клебо про желание выступить в каждой гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Верю ли я, что Клебо пробежит все гонки на Олимпиаде? А почему нет? Но он же стартовал на чемпионате мира во всех гонках? Если его привезут до финиша, то там он и покажет свой знаменитый спринт, это его коронка. Если не привезут — отстанет. Петтер Нортуг так же бегал свои гонки. Если вспомнить дуатлон, Клебо не выдержал до финиша и бросил бороться. А 50 км он доехал вместе с Иверсеном и Большуновым и победил бы, не случись дисквалификации. Поэтому и на Играх, как мне кажется, он будет выходить на гонку, не думая о том, чтобы от всех убежать», — приводит слова Вылегжанина RT.