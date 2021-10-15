Вяльбе отреагировала на новость об изменении правил после громких скандалов с Большуновым

Глава Федерации лыжных гонок России, член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Елена Вяльбе прокомментировала новость, что организация решила внести изменения в регламент соревнований после громких скандалов с разными трактовками правил обгона в сезоне-2020/2021. Ранее сообщалось о введении двух основных правил: лидирующий лыжник имеет право выбрать свою траекторию, но должен учитывать интересы других конкурентов; когда соперники едут рядом друг с другом, они оба несут ответственность.

«Совет FIS уже прошёл, ничего этого на нём не обсуждалось. После того как были изучены все эти поправки, мы написали письмо на имя генерального секретаря с просьбой ничего не менять перед Олимпийскими играми. Потому что в этих поправках есть пункты, которые можно трактовать двояко, а есть и вообще абсурдные. Не знаю, повлияло ли это письмо каким-то образом, но на совете FIS поправки в итоге не обсуждались», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Среди громких скандалов прошлого сезона особое место занимает развязка эстафеты этапа Кубка мира в Лахти. Тогда финн Йони Мяки на финишной прямой подрезал россиянина Александра Большунова. Александр замахнулся на него палкой, а после финиша, желая обсудить случившееся, поехал в сторону финской команды. Но крепление отстегнулось и Большунов врезался в соперника. Из-за Большунова была дисквалифицирована вся эстафетная команда, а сам лыжник будет тут же наказан, если вновь нарушит правила.

Позже в развязке марафона на чемпионате мира норвежец Йоханнес Клебо стал обгонять Большунова вне финишного коридора. Клебо завершил гонку первым, но сломал россиянину палку и был дисквалифицирован.