Ступак — о Вяльбе: многие даже не подозревали, что у неё могут быть какие-то слабости

Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Ступак поделилась мнением по поводу глава Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

«Многие, думаю, до выхода фильма даже не подозревали, что у Елены Валерьевны могут быть какие-то слабости, что она может плакать от обиды, от отчаяния. Хотя даже во время наших соревнований видно, что Вяльбе всегда очень эмоционально реагирует, особенно на победы. Как руководитель Елена Валерьевна очень сильный и строгий человек, но рядом с ней всегда чувствуешь себя очень защищённой и знаешь, что все решения будут справедливыми. Не так много руководителей способны до такой степени постоять за своих спортсменов», — приводит слова Ступак «RT на русском».

Фильм «Белый снег», который вышел в прокат 4 марта, рассказывает об основных этапах жизненного и спортивного пути Вяльбе.