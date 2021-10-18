Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе и Юрий Чарковский встретились с Куртом Матцом в Рамзау

Елена Вяльбе и Юрий Чарковский встретились с Куртом Матцом в Рамзау
Комментарии

Глава Федерации лыжных гонок России, член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Елена Вяльбе и директор сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский провели встречу с с легендарным боссом лыжного бренда Kneissl Куртом Матцом во время сборов в Рамзау (Австрия).

Публикация доступна в «инстаграме» The Daily Skier.

Лыжные гонки. Расписание соревнований сезона-2021/2022

26 — 28 ноября. Этап Кубка мира (Рука).
3 — 5 декабря. Этап Кубка мира (Лиллехаммер).
11 — 12 декабря. Этап Кубка мира (Давос).
11 — 21 декабря. Универсиада (Люцерн).
18 — 19 декабря. Этап Кубка мира (Дрезден).
28 декабря — 4 января. «Тур де Ски».
14 -16 января. Этап Кубка мира (Ле Рус).
22 — 23 января. Этап Кубка мира (Планица).
4 — 20 февраля. Олимпийские игры (Пекин).
26 — 27 февраля. Этап Кубка мира (Лахти).
3 марта. Этап Кубка мира (Драммен).
5 — 6 марта. Этап Кубка мира (Хольменколлен).
11 — 13 марта. Этап Кубка мира (Фалун).
18 — 20 марта. Этап Кубка мира (Тюмень).

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021