Директор сборной Норвегии: уверен, что мы от Большунова к зиме не избавимся

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг отреагировал на информацию о проблемах со здоровьем, которые возникли в ходе подготовки к сезону у россиянина Александра Большунова.

«Я не буду говорить, что не верю в это. Но уверен, что мы от Большунова к зиме не избавимся», — приводит слова Бьервига Nettavisen.

Ранее сообщалось, что Большунов перенёс операцию на челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски», трёхкратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира.