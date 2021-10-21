Тренер сборной Норвегии — об операции Большунова на челюсти: я за него не переживаю

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал информацию о трудностях в подготовке к сезону, которые возникли у россиянина Александра Большунова.

«Такое происходит каждый год. Наверное, он и правда болел, но я за Большунова на переживаю. Он с конца ноября до завершения сезона в России в марте будет в относительно хорошей форме. Другого я не жду», — приводит слова Носсума Nettavisen.

Большунов перенёс операцию на челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба. Сообщалось, что на восстановление Александра уйдёт около 10 дней.