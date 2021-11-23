Йоханнес Клебо рассказал, над чем работал в межсезонье

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, над чем особо работал при подготовке к сезону-2021/2022.



«В межсезонье я в первую очередь работал над своим катанием свободным стилем. Работа в гору, пожалуй, была моей главной слабостью. Думаю, в этом я способен сильно прибавить. Постарался сосредоточиться на улучшении этой области на тренировках. Пока не получил достаточно ответов, потому что не было возможности участвовать в соревнованиях. Не терпится поскорее начать сезон. Мы всегда работаем над улучшением, но тренировочный сезон длинный, всегда есть много параметров, которые хочется улучшить. Учитывая усердность, с которой мы тренируемся, можно прибавить во многом, но слабые места в любом случае остаются. Моё слабое место — это именно катание коньком в гору, на котором я сосредоточился. Посмотрим по ходу сезона, во что вылились тренировки.



Коньковый спринт на Олимпиаде — это, конечно, тоже моя основная цель. Стараюсь улучшать работу в спринте, в катании коньком. В прошлом сезоне я пропускал все спринтерские соревнования коньком, потому что у нас были гонки в Руке — классикой, Фалун — тоже, ну и чемпионат мира. Так что давно у меня не было спринта свободным стилем. Поэтому мы активно работали над этим летом. Не терпится поскорее провести спринтерские гонки свободным стилем в этом сезоне», — сказал Клебо в интервью FIS.

Кубок мира стартует 26 ноября этапом в Руке (Финляндия).