Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо объяснил, как ему удаётся справляться с давлением прессы

Йоханнес Клебо объяснил, как ему удаётся справляться с давлением прессы
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как относится к давлению со стороны прессы.

«Мне нравится говорить, что давление, которое я испытываю, в основном исходит от меня самого. Но знаю, что большое давление оказывает пресса и так далее. Конечно, ты его чувствуешь. Но я бы сказал, что после стольких проведённых лет на Кубке мира ты немного начинаешь к этому привыкать. Всё же главное — сосредоточиться на себе и пытаться не думать об этом, хоть это и очень трудно временами. Думаю, я многому учусь каждый сезон и нахожу способы бороться с давлением. Сейчас для меня лучший способ бороться с давлением — это начать сезон в Кубке мира и, будем надеяться, начать его хорошо, вернуться к привычной работе во время сезона, стартам в выходные и тренировкам между соревнованиями. Тренировки и сосредоточенность на тех вещах, с которыми я могу что-то сделать, — это главное, что оберегает меня от давления прессы», — сказал Клебо в интервью FIS.

Кубок мира стартует 26 ноября этапом в Руке (Финляндия).

«Всё в угоду норвежцам». На Олимпиаде поменяли дистанцию спринта — это удар по Большунову «Всё в угоду норвежцам». На Олимпиаде поменяли дистанцию спринта — это удар по Большунову
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021