Йоханнес Клебо объяснил, как ему удаётся справляться с давлением прессы

Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как относится к давлению со стороны прессы.

«Мне нравится говорить, что давление, которое я испытываю, в основном исходит от меня самого. Но знаю, что большое давление оказывает пресса и так далее. Конечно, ты его чувствуешь. Но я бы сказал, что после стольких проведённых лет на Кубке мира ты немного начинаешь к этому привыкать. Всё же главное — сосредоточиться на себе и пытаться не думать об этом, хоть это и очень трудно временами. Думаю, я многому учусь каждый сезон и нахожу способы бороться с давлением. Сейчас для меня лучший способ бороться с давлением — это начать сезон в Кубке мира и, будем надеяться, начать его хорошо, вернуться к привычной работе во время сезона, стартам в выходные и тренировкам между соревнованиями. Тренировки и сосредоточенность на тех вещах, с которыми я могу что-то сделать, — это главное, что оберегает меня от давления прессы», — сказал Клебо в интервью FIS.

Кубок мира стартует 26 ноября этапом в Руке (Финляндия).