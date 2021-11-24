Сервисёр российских лыжников ответил на обвинения в мошенничестве

Заместитель шефа сервис-группы сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин ответил на заявление норвежского лыжника Эмиля Иверсена о неизбежности мошенничества со стороны россиян.
«Ага, недвусмысленный такой намёк сделал. Но к нему не подойдёшь и не потребуешь, чтобы он перестал такое говорить. Он ведь скажет, что не имел в виду сборную России. Моя позиция простая в данном случае: все должны быть в одинаковых условиях: если вы проверяете работу российской сервис-бригады, проверяйте всех. Нам финны на онлайн-конференции прямо сказали, что русские закрытые, чем они делают лыжи, никто не знает. Я им предложил прийти к нам в вакс-грузовик и посмотреть. К нам всегда заходит оператор FIS, на камеру снимает то, что мы делаем. Никто не сможет сказать, что мы кого-то не пустили посмотреть, как мы готовим лыжи. Мы открыты. А другие сервис-бригады тоже обеспечивают такой уровень доступа к секретам подготовки лыж? Приходите и смотрите, а голословные обвинения делать не нужно. Надеюсь, что все страны просто будут придерживаться правил, какими бы они ни были», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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