«Меня называли астматиком-педофилом». Эмиль Иверсен рассказал об оскорблениях от россиян

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен рассказал об оскорблениях со стороны российских болельщиков.
Напомним, Иверсен завоевал золото в скандальном марафоне на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Незадолго до финиша лидировал россиянин Александр Большунов, который в результате контакта с Йоханнесом Клебо откатился на третье место. Клебо, который первым пересёк финиш, получил дисквалификацию, Иверсен, ставший вторым на дистанции, завоевал золото, а Большунов — серебро.
«Я читаю все сообщения. 99,9% из них были хейтом (со стороны россиян. — Прим. «Чемпионата»). Меня называли астматиком-педофилом. И писали, что за результаты платит король Харальд. Но как минимум я не получаю денег от Дворца. И я не педофил и не астматик», — приводит слова Иверсена Langrenn.
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