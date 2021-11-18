«Меня называли астматиком-педофилом». Эмиль Иверсен рассказал об оскорблениях от россиян

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен рассказал об оскорблениях со стороны российских болельщиков.

Напомним, Иверсен завоевал золото в скандальном марафоне на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе. Незадолго до финиша лидировал россиянин Александр Большунов, который в результате контакта с Йоханнесом Клебо откатился на третье место. Клебо, который первым пересёк финиш, получил дисквалификацию, Иверсен, ставший вторым на дистанции, завоевал золото, а Большунов — серебро.

«Я читаю все сообщения. 99,9% из них были хейтом (со стороны россиян. — Прим. «Чемпионата»). Меня называли астматиком-педофилом. И писали, что за результаты платит король Харальд. Но как минимум я не получаю денег от Дворца. И я не педофил и не астматик», — приводит слова Иверсена Langrenn.