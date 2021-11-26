Йоханнес Клебо ответил, встречался ли он с Александром Большуновым в Руке

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо ответил на вопрос, пересекался ли он с чемпионом мира 2021 года в скиатлоне россиянином Александром Большуновым в Руке (Финляндия), где сегодня, 26 ноября, стартует новый сезон Кубка мира. Большунов и Клебо считаются лидерами своих национальных команд.
«Ничего такого не было. Почему? Я сосредоточен на себе, на том, что мне подходит. Он же может поступать так, как ему вздумается. Меня это совершенно не волнует», — приводит слова Клебо Dagbladet.
Напомним, в состав мужской сборной России на этап в Руке вошли: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Иван Якимушкин, Артём Мальцев, Евгений Белов, Илья Семиков, Алексей Червоткин.
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