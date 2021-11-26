«Я этого боялся». Тренер сборной Норвегии — о победе Александра Терентьева в спринте

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен прокомментировал результаты спринта на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Победу одержал россиянин Александр Терентьев. Второе и третье места заняли норвежцы — Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес соответственно.

«Нам внезапно противостоял соперник, который оказался невероятно сильным. Он выступил на великолепном уровне. Я этого боялся. Мы все этого боялись», — приводит слова Монсена Dagbladet.

Результат россиянина — 2.31,90. Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Он уступил Терентьеву 1,18 секунды. Бронзу завоевал ещё один представитель Норвегии — Эрик Вальнес.

Завтра в Руке пройдут мужская и женская гонки классическим стилем на 15 и 10 км соответственно.