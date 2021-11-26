Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Я этого боялся». Тренер сборной Норвегии — о победе Александра Терентьева в спринте

«Я этого боялся». Тренер сборной Норвегии — о победе Александра Терентьева в спринте
Комментарии

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен прокомментировал результаты спринта на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Победу одержал россиянин Александр Терентьев. Второе и третье места заняли норвежцы — Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес соответственно.

«Нам внезапно противостоял соперник, который оказался невероятно сильным. Он выступил на великолепном уровне. Я этого боялся. Мы все этого боялись», — приводит слова Монсена Dagbladet.

Результат россиянина — 2.31,90. Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Он уступил Терентьеву 1,18 секунды. Бронзу завоевал ещё один представитель Норвегии — Эрик Вальнес.

Завтра в Руке пройдут мужская и женская гонки классическим стилем на 15 и 10 км соответственно.

Новость по теме
NRK — о победе Терентьева: русский товарный поезд поставил Клебо на место. Никаких шансов
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021