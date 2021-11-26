«Я этого боялся». Тренер сборной Норвегии — о победе Александра Терентьева в спринте

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен прокомментировал результаты спринта на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Победу одержал россиянин Александр Терентьев. Второе и третье места заняли норвежцы — Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес соответственно.
«Нам внезапно противостоял соперник, который оказался невероятно сильным. Он выступил на великолепном уровне. Я этого боялся. Мы все этого боялись», — приводит слова Монсена Dagbladet.
Результат россиянина — 2.31,90. Вторым к финишу пришёл трёхкратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Он уступил Терентьеву 1,18 секунды. Бронзу завоевал ещё один представитель Норвегии — Эрик Вальнес.
Завтра в Руке пройдут мужская и женская гонки классическим стилем на 15 и 10 км соответственно.
- 26 ноября 2021
-
17:45
-
17:39
-
17:34
-
16:50
-
16:46
-
16:40
-
16:39
-
16:26
-
16:21
-
16:06
-
15:59
-
15:46
-
15:35
-
15:18
-
14:56
-
14:36
-
14:24
-
13:59
-
13:56
-
13:11
-
13:01
-
12:51
-
12:38
-
12:35
-
12:34
-
12:24
-
12:17
-
12:10
-
10:31
-
08:59
-
08:55
-
01:10
-
01:05
- 25 ноября 2021
-
23:02
-
22:59