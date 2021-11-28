Елена Вяльбе: погода в Финляндии отличная, я бегала в минус 27

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала комментарий по поводу погодных условий на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Мы не принимали решение, бежать или нет. Это жюри принимало решение. На самом деле для меня это достаточно странно. Только что давала комментарий финнам. Странно, погода отличная, максимально внизу было где-то 20 градусов, но нет ветра. Ребята, надо же всё сопоставлять. По-моему, для лыжных гонок это нормальная погода.



Что касается вот этих переносов, то женщины у нас на грани того, что сейчас как раз будет похолодание, а они побегут в мороз. Я бегала в минус 27. Да, холодно, даже щёки и уши отмораживались. Но сейчас такие тейпы есть прекрасные. Мы раньше жиром гусиным мазались, салом. Сейчас более технологичная одежда, так что зря они так.

А если в Китае будет холодно? Это же Олимпиада. Блин, ну мы же не в шахматы играем. Ребята, надо же как-то себя готовить к этому», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Ранее из-за мороза отказались от участия в гонке преследования все норвежские лыжники, а также победитель индивидуальной гонки финн Ийво Нисканен.