Александр Большунов рассказал, как опоздал на старт гонки преследования на этапе КМ в Руке

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), которую в итоге выиграл.

«Сегодня всё было очень непонятно, потому что сказали: «Три минуты до старта». Там делали табло. Но при таком морозе стоять на месте нереально, потому что замёрзнешь, и дальше уже можно не стартовать. Поэтому приходилось бегать. Накинул куртку и слышу, как Червоткин кричит: «Всё, я побежал!». А я знал, что у меня пять секунд после его старта. Бежал в перчатках, но схватил палки, надел быстро лыжи, секунды за три, и побежал. Ещё палки не надел. Потом уже на спуске надевал», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».