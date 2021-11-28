Бородавко: думаю, Мальцев и Устюгов отобрались на ОИ. Я в них не сомневаюсь

Старший тренер национальной сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о перспективах участия Сергея Устюгова и Артёма Мальцева в грядущих Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Ранее Устюгов и Мальцев завоевали серебро и бронзу соответственно в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), уступив лишь другому россиянину Александру Большунову, который уже отобрался на Олимпиаду.

«Думаю, что Мальцев и Устюгов отобрались на Олимпиаду. Они везде бежали, всё выполнили. Не сомневаюсь в этих людях, они должны быть в составе», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.